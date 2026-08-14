Более 50 литров донорской крови заготовили в Подмосковье с января

Подмосковье продолжает развивать донорское движение. С начала года в региона заготовили более 50 тысяч литров крови и ее компонентов.

Жители могут присоединиться в областном центре крови, его филиалах и отделениях переливания при больницах, а также на регулярных выездных акциях. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что с начала года в Подмосковье заготовили свыше 50 тысяч литров крови и ее компонентов. Это на 1,8 тысячи литров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Такой запас позволяет своевременно обеспечивать медорганизации региона всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам», — сказал он.

Компоненты донорской крови используют при сложных операциях, лечении тяжелых травм, онкологических и гематологических заболеваний, а также для спасения недоношенных детей.

Стать донором могут жители старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Узнать об этом больше можно по ссылке.