Более 50 котельных в Балашихе подготовили к зимнему периоду

В микрорайоне Павлино городского округа Балашиха активно ведется капитальный ремонт тепловых сетей. Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области и муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

На участках проводят монтаж трубопроводов, замену труб центрального отопления и сетей горячего водоснабжения. Основная цель — обеспечить готовность к предстоящему отопительному сезону, снизить аварийность и повысить надежность систем теплоснабжения.

В Балашихе уже подготовлено к зиме 54 котельные, 481 километр водопровода, 367 километр сетей водоотведения и 1443 многоквартирных дома. Специалисты тщательно проверили состояние систем, их целостность и надежность.

Надежное теплоснабжение — залог комфорта и безопасности жителей. По любым вопросам обращайтесь на горячую линию администрации городского округа Балашиха: 8 (495) 529-11-90.