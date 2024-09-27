Более 50 контейнеров для переработки старого текстиля установили в Реутове

В городском округе Реутов обустроили свыше 50 контейнеров, куда можно сдать старый текстиль. Всего же в Подмосковье насчитывают около 1300 таких экопунктов.

Городской округ Реутов включили в перечень из 34 муниципалитетов, в которых возможно сдать старые текстильные вещи на переработку. Свыше 50 экопунктов для этих целей установили в Реутове.

Пункты приема изношенного текстиля работают в округе по следующим адресам: проспект Юбилейный вблизи домов № 2а, № 7, № 30/2, № 33а, № 36, № 42, № 43, № 49, № 51, № 52, № 52а, № 54, № 60, № 76, № 59, № 47, № 72, на улице Реутовских ополченцев рядом с домами № 14 и № 14а, по Южной улице у домов № 2 и № 9, на улице Октября вблизи домов № 22, № 38, № 42, № 44, на проспекте Мира рядом с домами № 5, № 6б и № 55, на Носовихинском шоссе у домов № 15, № 23, № 25б, № 43 и № 45, по Комсомольской улице рядом с домами № 10 к1, № 10, № 22, № 21/1, № 12, № 14 и по другим адресам города.

Отметим, что более двух тысяч тонн старого текстиля собрали в Подмосковье в прошлом году. Порядка 78% таких отходов пригодны для дальнейшей переработки. Из них изготавливают ветошь, волокно и утеплитель. А вещи в хорошем состоянии отправляют в благотворительные организации и передают нуждающимся людям.

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