Более 50 контейнерных площадок обновят в Химках до конца года

В Химках в 2026 году модернизируют более 50 контейнерных площадок — в программу включено 63 адреса. Это часть региональной инициативы по улучшению системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сейчас в округе обновляют 30 контейнерных зон: устанавливают современные конструкции, которые защищают мусор от осадков и удобны для жителей и спецтехники.

На площадке на Юбилейном проспекте, дом 49, разместили 8 баков, на улице Московской, дом 5, — 12 баков, еще 12 баков установили вблизи дома 76 на улице Молодежной. Продолжаются работы на Юбилейном проспекте, дом 10, — там оборудуют площадку на 10 баков. На улице Кудрявцева, дом 6, появится зона на 6 баков.

В Химках также работают две площадки «Мегабак»: на улице Машинцева (рядом с домом 9) и на улице Горького, в микрорайоне Сходня, у владения 13. Здесь жители могут бесплатно сдать вторсырье: макулатуру, стекло, пластик, металл, а также батарейки, старую одежду и бытовую технику.

Модернизация контейнерных площадок поможет сделать городскую среду более ухоженной и обеспечить регулярный вывоз мусора. Новые конструкции защищают мусор от осадков, а продуманная планировка площадок позволяет спецтехнике свободно подъезжать к контейнерам.

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