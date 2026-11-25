В городском округе Солнечногорск выполнили работы по благоустройству контейнерных площадок. По информации главы муниципалитета Константина Михалькова, в этом году обновили 52 контейнерные площадки вместо запланированных 27.

Вопрос обращения с коммунальными отходами рассмотрели на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Для поддержания чистоты в регионе не только обновляют контейнерные площадки и устанавливают дополнительные баки, но и внедряют современные технологии. В частности, вывоз контролируют с помощью камер видеонаблюдения, а для координации деятельности дворников и региональных операторов используют цифровые сервисы. Аналогичные стандарты применяют и в Солнечногорске.

Отдельным направлением стало обустройство подъездных путей к контейнерным площадкам. Вместо предусмотренных планом 13 объектов оборудовали 20. Повышение транспортной доступности позволяет коммунальным службам эффективнее выполнять свои задачи.

«Порядок во дворах начинается с простых, но очень важных вещей. Например, с чистой и удобной контейнерной площадки, к которой без проблем может подъехать мусоровоз. Будем и дальше приводить площадки в порядок, улучшать подъезды к ним и следить за качеством содержания», — отметил Константин Михальков.

Руководитель муниципалитета также напомнил о специальном пункте сбора крупногабаритных отходов «Мегабак». Здесь на переработку принимают 12 фракций, включая автомобильные шины. За размещение покрышек возле обычных контейнеров или непосредственно в баках предусмотрен административный штраф.

В Солнечногорске продолжат совершенствовать инфраструктуру для складирования и вывоза твердых коммунальных отходов.