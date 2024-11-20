Более 50 контейнерных площадок модернизируют в Химках до конца года

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Большая работа по модернизации и строительству новых контейнерных площадок продолжается в Химках. До конца года обновление выполнят по 56 адресам.

Площадки для вывоза ТКО устанавливают по единому стандарту. Важно, чтобы спецтехнике было удобно подъезжать к бакам, при этом не соприкасаясь с линиями электропередачи и коммуникациями.

Каждый пункт сбора мусора огораживают с трех сторон, количество контейнеров увеличивают там, где это нужно. Сейчас специалисты готовят контейнерные площадки к зиме и составляют план по их модернизации на следующий год.

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Многие контейнерные площадки в Химках уже взяли под контроль видеокамер, и эта работа продолжается. До конца года устройства видеонаблюдения появятся в 542 пунктах сбора мусора. Это поможет отслеживать ситуацию с незаконной парковкой машин в режиме реального времени. Если автомобиль мешает проезду спецтехники, это относится к административному правонарушению, которое предусматривает штраф до пяти тысяч рублей.

«Победить мусор» — одна из важных задач Подмосковья, сказал губернатор Андрей Воробьев. Для этого в регионе модернизируют контейнерные площадки по сбору ТКО, ужесточают правила перевозки отходов и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.

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