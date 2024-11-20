Более 50 контейнерных площадок модернизируют в Химках до конца года

Большая работа по модернизации и строительству новых контейнерных площадок продолжается в Химках. До конца года обновление выполнят по 56 адресам.

Площадки для вывоза ТКО устанавливают по единому стандарту. Важно, чтобы спецтехнике было удобно подъезжать к бакам, при этом не соприкасаясь с линиями электропередачи и коммуникациями.

Каждый пункт сбора мусора огораживают с трех сторон, количество контейнеров увеличивают там, где это нужно. Сейчас специалисты готовят контейнерные площадки к зиме и составляют план по их модернизации на следующий год.