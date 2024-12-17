Более 50 коммунальных машин вывели на уборку снега в Можайске

В Можайском округе активно продолжаются работы по расчистке дворовых территорий и внутриквартальных проездов от снега. В связи с недавними обильными снегопадами и предстоящим похолоданием коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Работы начинаются с раннего утра — техника и специалисты выходят на объекты уже с трех часов ночи. В общей сложности планируется очистить 81 внутриквартальный проезд и 178 дворовых территорий, причем большая часть из них расположена в самом городе Можайске.

Уборка снега проводится строго по установленным правилам. Сначала выполняется механизированная очистка до асфальтного покрытия, затем рабочие вручную подчищают труднодоступные места лопатами. После этого поверхность обрабатывается противогололедными материалами для предотвращения образования наледи. Убранный снег складируется таким образом, чтобы не создавать неудобств жителям округа.

«Все наши специалисты работают в усиленном режиме: задействовано 50 единиц техники и более 150 человек. Как только уборка завершается на одном объекте, бригады сразу же переходят на следующий согласно заранее составленному плану. Наша основная задача — максимально подготовиться к резкому похолоданию», — прокомментировал директор «Единого дорожно-транспортного центра» Можайского округа Михаил Капустин.

Напомним, что жители округа могут оперативно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам:

8 (49638) 4-14-15,

8 (49638) 4-15-44 или 112.

Коммунальные службы продолжают работать без перерывов, чтобы обеспечить комфорт и безопасность всех жителей округа.