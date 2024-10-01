Более 50 команд присоединились к соревнованиям по уборке мусора в Красногорске
Более 50 команд поучаствовали в экологическом соревновании в Красногорске. Там прошел второй этап Евразийского кубка чистоты в рамках проекта «Чистые игры».
Участники акции наводили порядок на берегу реки Москвы вблизи усадьбы Архангельское. Идея ее проведения в формате соревнований принадлежит сотрудникам «Сбербанка» и конгломерата «Люди разумные».
Суть соревнований заключается в сборе мусора за ограниченное количество времени. При этом за отсортированный мусор дают больше баллов.
Первое место заняла команда «Тетра», второе — команда «Человечки», а третье — «Пчелки Леру». Все призеры получили подарки от «Сбера» и дипломы.
Также для волонтеров провели конкурс артефактов. Участникам предстояло презентовать самые необычные предметы из тех, что они обнаружили в ходе уборки. Победила в этом конкурсе команда, презентовавшая камень, подвешенный на веревке.
Кроме того, для конкурсантов организовали лекцию об усадьбе Архангельское, викторину и мастер-классы. Всего участники собрали 1088 килограммов отходов за день.
Отметим, что проект существует уже 10 лет в Красногорске и проходит в четвертый раз.
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