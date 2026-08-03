Более 50 км водопроводных сетей промыл водоканал Щелкова с начала лета

Специалисты Щелковского водоканала систематически занимаются обслуживанием городского водопровода, чтобы поддерживать его бесперебойную работу. С начала сезона бригады промыли 51 километр сетей.

Работы выполнялись на нескольких улицах: на Комсомольской протяженностью 700 метров, на Мичурина — 475 метров, на Школьной, Ломоносова, Тимирязева и Зеленой в сумме — 1260 метров, на Новопоселковой и Свердлова — 2145 метров, на Фрунзе — 1500 метров и на Широкой — 735 метров. Всего в округе ежегодной промывке подлежат 97 километров водопроводных магистралей.

Мероприятия направлены на подготовку коммунальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду. Промывка сетей позволяет удалять накопившиеся отложения и загрязнения из труб, что снижает риск аварийных ситуаций и помогает сохранять стабильное качество воды. Это важный этап обслуживания, обеспечивающий надежность системы водоснабжения и комфортные условия для жителей. Работы продолжаются в соответствии с графиком.