Более 50 километров дорог отремонтируют в Можайском округе в 2025 году

Ремонт дорожного покрытия проведут почти на 30 участках автодорог в Можайском округе в этом году. Работы затронут не только региональные, но и муниципальные дороги.

Новое полотно появится на дорогах, ведущих в деревни Лопатино, Поповка, Фомино, Межутино и Большое Новосурино. Работы пройдут и в деревнях Фомино, Межутино, Фалилеево, на улице Березовая в Павлищеве и на улицах Пионерская и Леоновская в Можайске.

Ремонты затронут и участки областных трасс. Три участка обновят на Можайском шоссе и четыре — на автодороге Можайск — Бабынино.

В самом Можайске тоже пройдут ремонтные работы. Новое покрытие появится на улицах Красноармейская, Красных Партизан, проезде Пролетарском и на участке дороги, соединяющей Можайск и поселок Дзержинского.

Начать работы планируют при хорошей погоде, а завершить — осенью. Подробнее о том, где проведут ремонты, можно узнать на сайте.