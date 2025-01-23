Более 50 километров дорог отремонтируют в Дмитрове в 2025 году

Свыше 25 участков муниципальных автомобильных дорог и еще восемь участков региональных трасс приведут в порядок в Дмитровском округе в этом году. Планы по благоустройству территорий обсудили на профильном совещании.

Участниками встречи стали глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин и представители служб благоустройства. Они обсудили планы на 2025 год.

Так, в муниципалитете отремонтируют свыше 50 километров автодорог, обустроят более 10 народных троп и построят 20 новых детских площадок.

Модернизируют контейнерные площадки по 13 адресам. Кроме того, комплексное благоустройство дворов проведут в микрорайоне Космонавтов.

«Полный перечень запланированных работ будет опубликован на официальном сайте администрации в ближайшее время, чтобы каждый мог с ним ознакомиться», — отметил Иван Курданин.