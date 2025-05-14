Более 50 километров берега Москвы-реки очистили в Звенигороде с начала мая

Добровольцы из туристических клубов Звенигорода Одинцовского городского округа провели субботники на воде и суше. С начала мая они очистили 58 километров Москвы-реки и береговой линии.

Активисты отметили, что достали из воды в окрестностях Звенигорода Одинцовского округа более 18 тонн мусора: пластик, полиэтиленовые пакеты, стекла от разбитых бутылок.

Руководитель движения «Не просто походы» Инна Борисова рассказала, что участники проводили такие экологические сплавы и походы по выходным с конца апреля и на всех майских праздниках. География участников марафона в этом году значительно расширилась. Присоединились к инициативе волонтеров из Звенигорода и туристы из других населенных пунктов Одинцовского округа, а также из Москвы. Отметим, что во время походов для взрослых и детей устраивали экскурсии и проводили квесты.