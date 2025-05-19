Более 50 километров автодорог отремонтируют в Можайском округе в 2025 году

Масштабные ремонтные работы начались в муниципалитете с наступлением благоприятных погодных условий. В текущем году планируют привести в порядок 15 участков региональных и 12 участков муниципальных дорог.

Специалисты «Мосавтодора» кладут новый асфальт на региональной дороге в деревне Тетерино. Там работает бригада из восьми человек, а также специализированная техника. На дороге «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск» заменят асфальт на участке протяженностью почти восемь километров. Более трех километров дорожного полотна обновят на участке дороги «Можайск — Клементьево — Руза».

Дорожник уже завершили работы на дороге «Клементьево — Настасьино — Лесное» где заменили более 3,4 километра покрытия. Всего в Можайском округе приведут в порядок более 51 километра дорожного полотна. Завершить работы планируют осенью 2025 года.

Глава округа Денис Мордвинцев сообщил, что в связи с выполнением работ возможны временные ограничения проезда на определенных участках. «Новое качественное покрытие сделает наши дороги безопаснее и комфортнее для всех участников дорожного движения», — подчеркнул руководитель муниципалитета.