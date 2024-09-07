Более 50 избирательных участков открыли 7 сентября в городском округе Пушкинский

Голосование на дополнительных выборах в местный Совет депутатов идет в Пушкинском городском округе. Здесь открыли 55 избирательных участков.

Организацию избирательного процесса оценили глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов с коллегами.

Жители округа могут проголосовать до 8 сентября на дополнительных выборах в местный Совет депутатов по пятимандатным избирательным округам № 1, № 4.

Отметим, что выборы различных уровней сейчас проходят в 84 регионах России. В Московской области они идут в 25 городских округах.

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