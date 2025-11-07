Более 50 иностранцев задержали в Балашихе за нарушение миграционного закона

Совместные рейды сотрудников полиции, Народной дружины и управления территориальной безопасности администрации городского округа Балашиха привели к задержанию более 50 иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона. На нарушителей миграционного законодательства составили административные протоколы.

Во время патрулирования дружинники также выявили и задержали четырех человек, подозреваемых в употреблении спиртных напитков в общественных местах, что является нарушением правил общественного порядка.

За 2025 год Народная дружина Балашихи пресекла 65 противоправных действий и совместно с сотрудниками полиции провела 44 мероприятия, направленных на противодействие нелегальной миграции. Во время этих операций было проверено 632 иностранных гражданина, что свидетельствует о системной работе по обеспечению безопасности и соблюдению законодательства на территории округа.

Напоминаем, что с 1 января 2025 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2024 № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки». В связи с этим на официальном интернет-сайте МВД России создали специальный модуль «Реестр контролируемых лиц». В нем аккумулируется информация обо всех иностранных гражданах, нарушающих установленные правила пребывания на территории России. Для пользователей доступна подробная инструкция по работе с реестром.