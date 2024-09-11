Более 50 художников представили работы на осеннем вернисаже в музее Серпухова

Выставка «Осенний вернисаж» будет работать в музейно-выставочном центре в Серпухове до 29 сентября. В этом году 56 художников представили 147 работ.

В числе постоянных — заслуженные художники России, студия «Академическая скульптура», преподаватели учебных заведений, а также молодые таланты, в том числе постоянные участники — Виталий Губарев и Евгений Казанцев, заслуженный работник культуры Валерий Тимофеев, известный скульптор Илья Дюков, график Фоменко, преподаватель Губернского колледжа Лаврухина и другие.

Например, Николай Бурдыкин представил пейзажи и портреты, Павел Лазарев — фактурную живопись. Посетители музея также оценят манеру и стиль написания протвинских художников Инессы и Федора Помеловых.

В этом году появились и новые имена: Юлия Кокурина из Серпухова, живописец из Протвина Земар Саид Кудбуддин, участники студии «Академическая культура» под руководством Светланы Салахутдиновой из Москвы. Она училась у знаменитого скульптора Глебова-Вадбольского.

Также на выставке показали работы ушедшего Владимира Чернеги, которые хранятся в фондах музейно-выставочного центра.

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