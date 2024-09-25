Более 50 фандоматов для приема вторсырья установили в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжается активная реализация экологических мероприятий, направленных на популяризацию сортировки твердых коммунальных отходов. По данным пресс-службы администрации округа, на территории муниципалитета уже установлено около 50 экопунктов для приема пластиковой тары, жестяных банок, текстиля и макулатуры.

Глава муниципалитета Станислав Каторов подчеркнул важность развития культуры вторичной переработки отходов как части экологического воспитания граждан, включая подрастающее поколение. В округе также установлено около 600 синих контейнеров для раздельного накопления мусора и площадка «Мегабак» для сбора крупногабаритных отходов, подлежащих вторичной переработке. «Это важный вклад в будущее нашего округа», — отметил Каторов.

В пресс-службе уточнили, что по поручению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области фондоматы для приема пластиковой тары и алюминия были установлены в муниципальных школах, а также на территории спортивных комплексов, МФЦ, в Расторгуевском парке, возле кинотеатра «Искра» и других общественных пространствах. Кроме того, частные организации разместили на улицах округа 30 экопунктов для приема макулатуры и три экобокса для текстиля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запускается новый сервис для предпринимателей по установке пунктов приема вторичных ресурсов. Эта услуга поможет бизнесу интерактивно подбирать места для установки пунктов так, чтобы они были удобны для жителей.

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