Более 50 единиц техники вывели на улицы Пушкинского для ликвидации последствий непогоды

Больше количество деревьев упало на территории городского округа Пушкинский, на некоторых адресах наблюдаются проблемы с подачей энергии. Специалисты ликвидируют последствия, сообщил в Telegram-канале глава округа Максим Красноцветов.
«Для ликвидации последствий выведены 160 работников коммунальных служб и 56 единиц техники», — написал он.
Коммунальщики расчищают от снега остановочные павильоны, спуски, общественные пространства, лестницы и входные группы в многоквартирные дома. Всего выявили 105 поваленных деревьев — к этим работам привлекли еще 60 сотрудников и 17 единиц техники. Специалисты уже выполнили около 50% работ.
Дорожные службы оперативно обрабатывают проезжие части противогололедными материалами. Красноцветов призвал автомобилистов быть предельно осторожными.
Депутаты объяснили, откуда взялся «подогрев воды» в платежках россиян
«Чем угостить?». Путин открыл гостям холодильник в своей кремлевской квартире
Бойца из ЛНР заподозрили в жестоком убийстве сослуживцев
Жители Новороссийска сообщили о пяти взрывах в небе
Около 10 мощных взрывов прогремели в Тамани
В Ростовской области БПЛА рухнул на жилой дом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте