Более 50 единиц техники вывели на улицы Пушкинского для ликвидации последствий непогоды

Больше количество деревьев упало на территории городского округа Пушкинский, на некоторых адресах наблюдаются проблемы с подачей энергии. Специалисты ликвидируют последствия, сообщил в Telegram-канале глава округа Максим Красноцветов.

«Для ликвидации последствий выведены 160 работников коммунальных служб и 56 единиц техники», — написал он.

Коммунальщики расчищают от снега остановочные павильоны, спуски, общественные пространства, лестницы и входные группы в многоквартирные дома. Всего выявили 105 поваленных деревьев — к этим работам привлекли еще 60 сотрудников и 17 единиц техники. Специалисты уже выполнили около 50% работ.

Дорожные службы оперативно обрабатывают проезжие части противогололедными материалами. Красноцветов призвал автомобилистов быть предельно осторожными.