Более 50 единиц техники привлекли к защите от лесных пожаров в Серпухове

Глава Серпухова Алексей Шимко 14 апреля принял участие в еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ходе встречи обсуждались два ключевых вопроса — подготовка к пожароопасному сезону и модернизация общественного транспорта в округе.

С 2021 по 2025 год в Серпухове зафиксировано шесть лесных пожаров. В зоне возможного перехода огня находятся 17 населенных пунктов и 24 садоводческих товарищества. Для защиты территорий подготовлены 184 специалиста и 52 единицы техники, сформированы добровольные дружины — 117 человек от ВДПО и 27 от лесничества «Русский лес». Разработаны паспорта безопасности для всех 41 объекта, заключены соглашения с «Русским лесом» и Приокско-Террасным заповедником. В рамках подготовки к сезону провели смотр сил и средств, межведомственное учение по тушению лесных пожаров и заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В планах — строительство четырех пожарных пирсов и опашка 66 населенных пунктов, что составит 71,7 километра минерализованных полос.

Не менее остро стоит вопрос и в другой сфере жизнеобеспечения округа — общественном транспорте. В Серпухове действует 61 муниципальный маршрут. Из них 39 — по регулируемому тарифу (119 автобусов) и 22 — по нерегулируемому у частных перевозчиков (91 автобус). Выполнение транспортной работы у АО «Мострансавто» составляет 89%. Главная причина — острый дефицит водителей в серпуховском филиале: при плане 285 работают только 171.

«Коллегам из „Мострансавто“ необходимо набирать и удерживать кадры. Со своей стороны мы уже меняем маршруты там, где это напрямую улучшит жизнь людей. В этом году изменим маршрут № 23 с заездом в Клейменово, Новоселки и Лисенки, а также продлим маршрут № 51 с заездом в Дракино. Продолжаем работать над безопасностью и качеством перевозок», — прокомментировал глава муниципалитета Алексей Шимко.