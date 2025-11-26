Более 50 единиц техники ликвидировали последствия снегопада в Волоколамске

Более полусотни единиц техники ликвидировали последствия ночного снегопада в Волоколамске. Коммунальные службы работали в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей муниципалитета и транспорта.

Особое внимание уделили расчистке дорог и тротуаров вблизи социально-значимых объектов: школ, детских садов, медицинских учреждений и автобусных остановок. Меры предприняли для безопасности детей и пациентов, которые пользуются общественным транспортом.

В ликвидации последствий приняли участие тракторы и погрузчики. На региональных трассах работали сотрудники «Мосавтодора».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.