Более 50 дорог отремонтируют в Богородском округе в 2025 году

Благодаря поддержке правительства Московской области и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, в Богородском городском округе в этом году планируется отремонтировать 52 автомобильные дороги. Общая протяженность составит более 25 км.

Богородский городской округ является активным участником государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» по различным направлениям. Общая протяженность автомобильных дорог на территории округа составляет почти 900 километров. В настоящее время проводится ремонт на улице Советской в Ногинске. Осуществляется замена бордюрных камней и асфальтного покрытия, нанесена дорожная разметка.

Дорожные работы также проведут в этом году в Старой Купавне и Электроуглях, селах Мамонтово, Ямкино, Балобаново и Кудиново, деревнях Марьино, Карабаново, Пешково, Ельня, Бездедово, Тимково, Черепково, Боровково. Также в перечне работ ремонт дорог к садовым некоммерческим товариществам. В Ногинске планируется привести в порядок 13 улиц.