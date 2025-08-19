Более 50 дорог обновили в Богородском округе

В Богородском округе завершили масштабные дорожные работы, направленные на улучшение транспортной сети. Специалисты отремонтировали 52 дороги протяженностью более 25 километров и уложили свыше 143 тысяч квадратных метров асфальта.

Особое внимание уделили аварийным участкам, например, на улице Дорожной в Старой Купавне. Также обновили подъездные дороги к дачным участкам общей протяженностью 2,8 километра.

Помимо основных дорог, специалисты обустроили пять тротуаров протяженностью 1,35 километра в Ногинске, Старой Купавне, деревне Пешково, селе Кудиново и селе Мамонтово. Ямочный ремонт провели на основе обращений местных жителей через портал «Добродел» и по результатам осмотров дорожными инспекторами. Всего рабочие ликвидировали 6500 ям, общая площадь устраненных дефектов составила около 7000 квадратных метров.

Работы по выравниванию профиля дорог продолжают проводить. Специалисты трудятся на маршрутах, ведущих к участкам для многодетных семей, например, в селе Воскресенское. В планах на этот год — еще четыре автодороги для ремонта.