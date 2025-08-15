Более 50 домов в Чехове прошли промывку и опрессовку систем отопления

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» продолжают комплексную подготовку многоквартирных домов к осенне‑зимнему периоду. Ключевыми этапами работ являются промывка внутридомовых систем отопления и их опрессовка.
Промывка осуществляется для удаления загрязнений и отложений с внутренней поверхности трубопроводов и радиаторов, чтобы повысить теплопроводность оборудования и улучшить циркуляцию теплоносителя по контуру.
Опрессовка — испытание систем отопления давлением, которое превышает рабочее. Это необходимо для выявления трещин, негерметичных стыков и других дефектов для последующего ремонта.
Накануне специалисты управляющей компании «Чеховское благоустройство» провели мероприятия на улице Гагарина, Маркова, Весенняя, Вишневый бульвар, Вокзальная площадь, Московская, Полиграфистов и Малая.
Также работы затронули дома на улице Школьная в поселке городского типа Столбовая и на улице Новая в селе Новый Быт.
