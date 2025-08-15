15 августа 2025 17:31 Более 50 домов в Чехове прошли промывку и опрессовку систем отопления 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов Подмосковье

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» продолжают комплексную подготовку многоквартирных домов к осенне‑зимнему периоду. Ключевыми этапами работ являются промывка внутридомовых систем отопления и их опрессовка.

Промывка осуществляется для удаления загрязнений и отложений с внутренней поверхности трубопроводов и радиаторов, чтобы повысить теплопроводность оборудования и улучшить циркуляцию теплоносителя по контуру.

Опрессовка — испытание систем отопления давлением, которое превышает рабочее. Это необходимо для выявления трещин, негерметичных стыков и других дефектов для последующего ремонта.

Накануне специалисты управляющей компании «Чеховское благоустройство» провели мероприятия на улице Гагарина, Маркова, Весенняя, Вишневый бульвар, Вокзальная площадь, Московская, Полиграфистов и Малая. Также работы затронули дома на улице Школьная в поселке городского типа Столбовая и на улице Новая в селе Новый Быт.