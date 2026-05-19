Более 50 человек приняли участие в забеге «5 верст» в Солнечногорске

Участники преодолели дистанцию в пять километров по живописному маршруту вдоль озера Сенеж до маяка и обратно. Для некоторых участников этот забег стал первым, а для других — уже традиционным. Например, Елена Жукова финишировала уже в пятидесятый раз. Сергей Сорокин и Вячеслав Закатаев также отметились участием в проекте, будучи волонтерами.

«Уже больше года „5 верст“ объединяют любителей бега и активного образа жизни в Солнечногорске. Стать частью большой команды может любой желающий вне зависимости от спортивной подготовки: каждый пробегает расстояние в комфортном для себя темпе, можно переходить на шаг и делать небольшие перерывы. Главное здесь — не скорость и личные рекорды, а приятное времяпровождение с пользой для здоровья и в дружной компании единомышленников», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Следующий старт запланирован на 23 мая в 9:00 от входной группы «Набережная „Выстрел“». Участие в забеге бесплатное.