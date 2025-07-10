Более 50 человек приняли участие в подмосковном турнире Росгвардии

В Подмосковье состоялся чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области. Более 50 человек вышли на старт.

В турнире участвовали сотрудники вневедомственной охраны, отделов по лицензированию, а также бойцы спецподразделений. В зависимости от группы, росгвардейцы бежали дистанции в один или три километра.

После забега определили победителей как в личном, так и в командном зачете. Самые быстрые и сильные участники поднялись на пьедестал и получили кубки, медали и грамоты. В командном зачете первое место заняли бойцы СОБР «Гюрза». Вторыми стали сотрудники СОБР «Булат», а третье место досталось ОМОН «Русич».

Теперь по результатам соревнований сформируют сборную, которая представит Главное управление Росгвардии по Московской области на чемпионате Центрального округа 14 июля.