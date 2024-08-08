Более 50 быков представили на выставке животных редких пород в Подмосковье

В Подольске на базе АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» прошла ежегодная выводка быков-производителей «Созвездие ГЦВ». В мероприятии участвовали представители сельскохозяйственных и фермерских хозяйств из разных регионов.

На выводке представили 54 быка десяти пород, включая редкие отечественные и зарубежные, такие как: ярославская, холмогорская, черно-пестрая, якутская и костромская.

АО «ГЦВ» занимается сохранением генофонда отечественных пород крупного рогатого скота уже 65 лет. Холдинг включает 26 ведущих региональных племенных предприятий и обеспечивает 45% рынка семени быков-производителей в стране, храня 4,2 миллиона доз спермы 18 молочных и 11 мясных пород.

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