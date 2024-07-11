Сегодня 12:53 Более 50 будущих мам посетили занятие по оказанию первой помощи детям в роддоме Балашихи «Школу первой помощи детям» провели в роддоме Балашихи 0 0 0 Подмосковье

Роддома

Балашиха

Пациентки отделения патологии Балашихинского родильного дома прошли курс оказания первой помощи младенцам и детям до трех лет. Проект реализуется по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

«Мало кто задумывается о возможных чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти с младенцами, и еще меньшее число родителей знает, что делать в таких ситуациях. Нам важно рассказать будущим мамам о возможных рисках и научить оказывать первую помощь правильно и без паники», — рассказала об идее проекта Ксения Мишонова. Будущие мамы обсудили разные ситуации, которые могут возникнуть после рождения ребенка. Как обезопасить младенцев на пеленальном столике и в ванне, как исключить риск падения из окна и ожогов от кипятка, и еще много всего другого рассказали наставники.

Главной стала часть о действия в случае, если ЧП все-таки произошло. Профессиональные инструкторы научили оказывать первую помощь и делать искусственное дыхание, объяснили правила накладывания повязок при порезах и травмах. Важно, что все показанные приемы отработали на практике с использованием специальных манекенов. Ксения Мишонова отметила, что в экстренной ситуации можно растеряться и забыть все, о чем читал или слышал ранее. Именно отработка правильных действий на манекене может пригодиться, потому что она включит мышечную память. Поэтому при обучении так важна практическая часть.

После занятий все участницы получили в подарок «Коробку детской безопасности» с блокираторами на окна, фиксаторами для дверей, накладками на мебель, заглушками на розетки и другими устройствами, которые помогут сделать дом безопаснее для маленького ребенка. «Мы получили очень хорошие отзывы от будущих мам и высокую оценку от медицинского персонала. Надеемся, что теперь подобные занятия будут проходить в родильных домах области регулярно», — добавила Мишонова. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».