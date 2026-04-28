Более 50 бригад вышли на ликвидацию последствий стихии в Дмитровском округе

Восстановительные работы после сильного снегопада продолжаются в муниципалитете. В ликвидации последствий стихии задействована 51 бригада энергетиков.

Работы ведут специалисты компаний «Россети Московский регион», «Мособлгаз», «Мособллес» и МОС АВС. В населенных пунктах Ермолино, Рогачево, Подосинки, Икша электричество уже появилось.

Еще три подстанции пока остаются обесточенными из-за отключения подстанции 35 кВт, обслуживаемой Каналом имени Москвы. Электричества нет в части домов и объектов Дмитрове. Специалисты устраняют аварийную ситуацию.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов заявил, что держит ситуацию на личном контроле. «Все службы работают в усиленном режиме, бригады продолжают восстановление. Спасибо жителям за понимание и терпение», — сказал руководитель муниципалитета.

Жители округа в случае аварийных ситуаций могут обратиться за помощью на «Светлую линию» компании «Россети» по телефону 8-800-220-0-220 (с мобильных — 220) или в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 8-496-223-19-61.