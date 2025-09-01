Более 50 автобусных маршрутов Подмосковья перевели на регулируемый тариф

С 1 сентября в Подмосковье 55 автобусных маршрутов, проходящих через 18 округов, перевели на регулируемый тариф. В Минтрансе региона объяснили, что это сделали для того, чтобы транспорт был более доступным и удобным.

В большинстве случаев цена поездки не изменилась или даже снизилась благодаря единой системе оплаты, а еще пассажиры смогут пользоваться льготами москвича. Чтобы отличить маршруты с регулируемым тарифом от коммерческих, нужно обратить внимание на номер автобуса: черные цифры и буквы на белом фоне означают регулируемый тариф, красные символы или буква «К» рядом с номером — коммерческий.

Дополнительно маршруты до станций МЦД отмечены желтой табличкой, при этом на регулируемых маршрутах номер подчеркнут зеленым, а на нерегулируемых — синим.

Помимо этого, несколько маршрутов разделили на части. Так, в Балашихе маршрут № 473к теперь будет состоять из двух направлений — № 473 до метро Перово и № 1473 до метро Новогиреево. В Реутове маршрут № 533к разделили на № 533 от станции МЦД Реутов и № 1533 от микрорайона 6А, оба ведут к метро Новогиреево.

Полный список маршрутов доступен на сайте Минтранса Подмосковья.