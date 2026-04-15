Более 5 тысяч жителей получат чистую воду после реконструкции ВЗУ в Тарасовке

Реконструкция водозаборного узла началась в поселке Тарасовка. Там установят новое современное оборудование. Чистую воду получат более пяти тысяч жителей Тарасовки, части поселка Лесные Поляны и новостройки «Зеленый Бор».

ВЗУ был построен в 1956 году. Сейчас там находятся две артезианские скважины, одна из которых рабочая, вторая — резервная. При этом водонапорная башня и насосное оборудование устарели. После реконструкции там появится современная станция водоподготовки.

Производительность нового объекта составит 1,3 тысячи кубометров в сутки. Чистой водой обеспечат более 5,1 тысячи человек.

Работы планируют завершить к концу декабря. Сейчас готовность объекта составляет 24%.

«Сейчас ведутся работы по цоколю, продолжается демонтаж, готовится площадка для сборки металлокаркаса. В планах — монтаж основного технологического оборудования и вспомогательные работы», — рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Работы ведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».