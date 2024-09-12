Более 5 тысяч жителей Подольска прошли вакцинацию от гриппа

В Подольске вакцину против гриппа поставили 5710 человек, из них 1818 — пациенты старше 60 лет. Медики планируют привить более 163 тысяч жителей до конца ноября.

Во все поликлиники округа завезли вакцины «Флю-М» и «Совигрипп». Прививочные кабинеты работают по будням с 8:00 до 20:00. Вакцину можно поставить и в мобильном пункте по диспансеризации, который принимает пациентов по субботам с 10:00 до 13:00 в парке имени Виктора Талалихина.

Медики формируют график выездов на предприятия и собирают заявки от руководителей. Они рекомендуют воспользоваться такой возможностью, так как вакцинация снижает заболеваемость на 90%, а выплаты по листам нетрудоспособности и потери на производстве составляют 57%. Вакцинация против гриппа на предприятии экономит от 10 до 25 рублей на каждый вложенный рубль. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, необходимо привить от 40 до 75% сотрудников.

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