Более 5 тысяч жителей Подмосковья обратились к медикам после укусов клещей

Свыше 5,5 тысячи человек обратились за медицинской помощью к врачам Московской области после укусов клещей. Соответствующая информация приводится на 26 июня.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Московской области, показатели не превышают среднемноголетний уровень. В этом году специалисты провели обработку от клещей на площади 4,9 тысячи гектаров.

Кроме того, были проведены лабораторные исследования свыше 1,1 тысячи клещей, при этом в 13,6% случаев были обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, и в 1,7% — гранулоцитарного анаплазмоза человека.

За первую половину 2024 года зарегистрировано 64 случая заболевания болезнью Лайма, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».