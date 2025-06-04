Более 5 тысяч земельных участков проверили на нарушения в Солнечногорске

За самовольное занятие земель, нецелевое использование или заброшенные сельско-хозяйственные угодья было выдано 143 предупреждения. Также на 2323 участках проверили, есть ли незарегистрированные здания для включения в налоговый учет.

В течение 2024 года было проверено 12680 земельных участков различных категорий. По итогам проверок специалисты выдали 380 предостережений о нарушениях, из которых 246 касались распространения борщевика Сосновского. На 4692 участках были выявлены нарушения целевого использования, что привело к увеличению ставки налога с 0,3% до 1,5%. Это обеспечило дополнительные поступления в бюджет округа в размере 119 миллионов рублей.

«Наша деятельность в сфере муниципального земельного контроля является одним из ключевых направлений для обеспечения порядка на нашей территории. Эти средства затем направляют на ремонт дорог, строительство социальных объектов и улучшение городской среды», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

С 2025 года повышение налога осуществляется только на основании официальных предписаний, выданных по результатам проверок. В настоящее время в налоговую инспекцию направлено 13 таких предписаний.