Еще 5 тысяч заявлений на присвоение и аннулирование адресов подали в Подмосковье

За последнюю неделю на региональном портале госуслуг Московской области было подано свыше 5 тысяч заявлений на присвоение и аннулирование адреса объекту адресации. С начала года этой онлайн-услугой воспользовались почти 85 тысяч раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга «Присвоение адреса» доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация прав» на портале госуслуг Подмосковья. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать нужный муниципалитет и цель обращения, а затем заполнить онлайн-форму. Перед подачей заявления рекомендуется проверить наличие адреса у объекта в Государственном адресном реестре по ссылке.

Присвоенный адрес вносится в Государственный адресный реестр решением уполномоченного органа. Заявление на аннулирование адреса можно подать в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса или отказа в осуществлении кадастрового учета.

Услуга предоставляется бесплатно, а ответ поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.