Более 5 тысяч ветеранов прошли диспансеризацию в Подмосковье в этом году

Ветераны Великой Отечественной войны могут ежегодно проходить диспансеризацию в Подмосковье. С начала года медосмотры посетили более пяти тысяч человек, из них 1,2 тысячи проверили здоровье дома.

Ветераны и приравненные к ним льготники могут бесплатно проходить диспансеризацию как в медучреждении, так и на дому.

«Диагностика выполняется как в поликлинике, так и на дому — если у пациента нет возможности добраться до учреждения, мы направляем к нему медицинскую бригаду», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по телефону 122, через информат в поликлинике и чат-бот в мессенджере «МАХ».