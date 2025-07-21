Более 5 тысяч цветов высадили на улице Приборостроителей в Дубне

Специалисты озеленили одну из улиц Дубны. Здесь высадили петунии, цинерарии и колеусы.

На улице Приборостроителей установили 36 столбов — с четырьмя вазонами каждый. Всего высадили около пяти тысяч растений в подвесных вазонах. Такое решение приняли, потому что на газоне не хватило бы места для клумб.

«Давно планировали украсить цветами одну из самых важных улиц в нашем городе. Здесь расположены градообразующие предприятия, а также проходит один из въездов в Дубну», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Перед тем, как приступить к высадке растений, специалисты тщательно подобрали состав грунта. Задача была сделать клумбы долговечными. Если погода будет хорошей, растения порадуют жителей вплоть до глубокой осени.

Отметим, что всего в этом году в Дубне высадили более 700 тысяч цветов.