Более 5 тысяч цветников высадили в Истре с начала августа

Сразу несколько новых цветников появилось в муниципальном округе Истра. Ухаживать за ними теперь будут сотрудники коммунальной службы на регулярной основе.

Новые цветы высадили на следующих адресах: город Истра, улица 9-й Гвардейской дивизии, сквер у ЗАГСа, улица 15 лет Комсомола и рядом с детской школой искусств на улице Ленина.

Кроме этого, восстановили состояние цветников в Курсаково на площади и в Новопетровском, на улице Советская. Общий объем мероприятий проведен на площади 400 м². Теперь цветы будут своевременно обрезать, чтобы стимулировать образование новых бутонов. Делается это для того, чтобы продлить период цветения и радовать жителей яркими цветами подольше.

Это особенно актуально для многолетних растений, которые нуждаются в постоянной заботе для поддержания пышного вида. А новые однолетние высадят по всему округу уже весной.