Более 5 тысяч сухостоев убрали в лесах Подмосковья с начала года

Свыше 5,2 тысячи аварийных деревьев убрали в подмосковных лесах с начала года. Они находились вблизи сел и деревень и были опасны для человека.

Как рассказал глава Комлесхоза региона Евгений Агулов, работы проводят силами «Центрлесхоз», а также подрядчиков. План по уборке сухостоев в этом году увеличили, в него вошли 5,5 тысячи деревьев. Больше всего работы провели в Подольске, Сергиевом Посаде, Волоколамске, Ступине и Истре.

Дерево признают аварийным, если оно имеет структурные изъяны, гниль и обрыв корней или у него опасный наклон. Рубку проводят не более чем в 100 метрах от населенных пунктов. В план включают объекты, о которых жители сообщили через портал «Добродел» или официальный сайт комитета.

Жителям напомнили, что за незаконную рубку положен штраф. Он может достигать пяти тысяч рублей.