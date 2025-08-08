Более 5 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в экологических семинарах

В проекте Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области по обучению детей правильному обращению с отходами приняли участие более пяти тысяч школьников из начальных и средних классов региона. Из них более 2,5 тысячи — только в июле.

Уроки о раздельном сборе мусора проводит председатель Ассоциации общественного контроля по отходам в Московской области.Лилия Белова. Она отмечает, что в школах ребята внимательно относятся к окружающей среде: собирают пластиковые крышечки, макулатуру, а иногда и батарейки. Учителя сами помогают детям учиться сортировать мусор, а собранные материалы школы отвозят на переработку.

Белова подчеркнула, что это важное и нужное дело. По ее словам, уроки уже прошли в 15 муниципалитетах, и встречи со школьниками продолжаются — каждый месяц проводится около 50 таких экоуроков в разных школах региона.