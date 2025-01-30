Более 5 тысяч семей в Подмосковье воспользовались маткапиталом за год

Региональный материнский капитал получали жители Подмосковья, у которых с 2011-го по 2016-й годы рождались вторые или последующие дети. В прошлом году этими средствами воспользовались более пяти тысяч родителей.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что средства материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, газификацию дома и другие нужды семьи.

«Наши семьи чаще всего используют материнский капитал на образование. Только за прошлый год более 2,5 тысячи семей направили средства на обучение своих детей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Другие применяют региональный маткапитал для улучшения жилищных условий. За 2024 год более 1,5 тысячи семей воспользовались такой возможностью.

Общая сумма выплат по региональному материнскому капиталу составила почти 400 миллионов рублей.

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 социальных выплат. Речь идет о пособиях и компенсациях, которые полагаются Героям России, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготникам.