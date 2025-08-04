Более 5 тысяч рулонов и тюков соломы заготовили на зиму в Озерах

Аграрии уже спрессовали 5,5 тысячи рулонов и тюков. Из них более двух тысяч доставили с полей в места хранения.

«Технология заготовки соломы включает несколько этапов: измельчение комбайном после уборки зерна, равномерное распределение по полю, подсушивание и прессование в плотные тюки или рулоны. Агрохолдинг применяет оба варианта упаковки соломы, и тюки, и рулоны. Тюки формируются быстрее, но рулоны легче транспортировать и использовать», — прокомментировали в агрохолдинге.

Солома входит в рацион крупного рогатого скота. В ней содержится много клетчатки. Ее смешивают с другими кормами и обогащают витаминами и минералами. Также солому используют как подстилку для некоторых групп скота.