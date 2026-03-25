Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-сервисе «Построй свой дом»

На портале госуслуг Московской области более 5 тысяч раз использовали электронный сервис «Построй свой дом». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис доступен на главной странице регионального портала. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить анкету. В ней содержатся вопросы о наличии земельного участка, проекте строительства дома, привлечении подрядчика и другие. После заполнения анкеты следует нажать на кнопку «Отправить».

Затем онлайн-сервис подготовит пошаговый план действий, даст советы по организации стройки, предложит ссылки на необходимые услуги и подготовит персональную дорожную карту по строительству, которую можно будет скачать отдельным файлом.

