Более 5 тысяч рабочих мест создадут в индустриальном парке «Титан» в Подмосковье

Строительство государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском округе вышло на финишную прямую. Там создадут более пяти тысяч рабочих мест.

Как отметил депутат Госдумы, представитель «Единой России» Роман Терюшков, Подмосковье входит в число лидеров по количеству индустриальных парков.

«В Московской области действуют шесть особых экономических зон, 75 индустриальных парков, около двух десятков технопарков, и при этом при всем строятся еще восемь новых государственных индустриальных парков. Один из них — „Титан“, у нас в городском округе Ленинский. Это полностью подготовленная инфраструктура: инженерные сети, дороги, социальная база, и, что самое важное, кадры», — рассказал он.

Государственные индустриальные площадки дают возможность инвесторам получить готовую инженерную и транспортную инфраструктуру и сопровождение управляющей компании. Сейчас в высокой степени готовности находится пять таких парков, включая «Титан» площадью более 100 гектаров. В реализацию этого проекта инвестируют около 50 миллиардов рублей.

Подрядчик строительства парка, гендиректор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев рассказал, что в парке создадут готовую инфраструктуру, зоны отдыха, спортивные площадки, откроют кафе и профильный колледж.

«Основной профиль наших компаний-резидентов — это робототехника, авиатехника, радиоэлектроника. Размещение в индустриальном парке является для них большим подспорьем: это сокращение сроков запуска и экономия средств. Готовность парка сейчас составляет более 90 процентов», — сказал он.

Одним из резидентов «Титана» станет госкорпорация «Росатом», которая запустит там производство электронно-компонентной базы.

Также в парке наладят выпуск компонентов двигателей и шасси и откроет цех по ремонту воздушных судов гражданской авиации.