Более 5 тысяч предложений внесли в новую Народную программу жители Балашихи

Документ закрепит задачи по развитию регионов на следующие пять лет. С ним партия пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму, которые пройдут в сентябре.

«Новая Народная программа — конкретный план того, что нужно сделать в ближайшие пять лет. В каждой сфере. В каждом районе. Для каждой семьи. Возьмите судьбу Балашихи в свои руки. В прошлый раз вы дали нам наказов больше, чем какой-либо другой округ в Подмосковье. Поделитесь своими предложениями. У вас на это уйдет пять минут. А городу эти пять минут будут возвращаться годами — в виде благоустроенного двора, удобного маршрута, нового автобуса, современной школы, где будет учиться ваш ребенок», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Благодаря реализации Народной программы в Балашихе за пять лет построили 11 школ, 19 детских садов, пять поликлиник в новых микрорайонах, начали строительство многопрофильной больницы в Ольгино, обновили теплосети в Балашихе-3. В 2026 году по наказам жителей капитально отремонтируют в округе еще четыре учреждения образования: одну школу и три детских сада.

«Народная программа „Единой России“ стала живым документом, который меняется вместе с запросами людей и с теми вызовами, с которыми сталкивается страна. Многое удалось сделать — это строительство и капитальный ремонт важных объектов социальной сферы, благоустройство территории, развитие жилищно-коммунального хозяйства города. Но еще больше задач нам только предстоит решить», — подчеркнул глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

Подать свое предложение жители Балашихи могут на официальном сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8‑800‑200‑89‑50, в местной общественной приемной «Единой России».