Более 5 тысяч объектов газификации поставили на учет в Подмосковье с 2021 года

Программа социальной газификации действует в России с 2021 года. За это время на кадастровый учет в Подмосковье поставили 5 194 объекта.

Россияне теперь имеют возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. С января 2024 по январь текущего года в Подмосковье зарегистрировали более 2 000 объектов газораспределения.

В общей сложности газ могут провести в 956 СНТ региона, где находятся 63,3 тысячи домов. В 2025 году работы могут коснуться 9,1 тысячи зданий, в 2026 – 11,2 тысячи, а в 2027 году – еще 14,5 тысячи. График составлен до 2030 года.

Росреестр подготовил путеводитель для садоводов, в котором указаны действия, необходимые для участия СНТ в программе догазификации.

«Газопроводы являются социально значимыми объектами региона, учетно-регистрационные действия в отношении объектов газоснабжения осуществляются Управлением в кратчайшие сроки", – подчеркнул заместитель руководителя службы Павел Иванов.