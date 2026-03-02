Более 5 тысяч молодых медиков прошли через систему наставничества в Подмосковье

С 2022 годав Подмосковье работает система наставничества в здравоохранении. Опытные медики помогают новичкам адаптироваться на новом рабочем месте, делятся опытом и сопровождают их на ранних этапах. За три года через систему прошли более пяти тысяч человек.

Наставники сопровождают молодых коллег в среднем около 3,5 месяца. Благодаря формату работы «один на один» они выстраивают персональную траекторию карьерного роста и обечпечивают индивидуальный подход.

«Наставничество — это инвестиция в качество медицинской помощи. Опытные специалисты помогают молодым врачам быстрее адаптироваться, увереннее принимать решения и профессионально расти, — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Он поблагодарил всех наставников за преданность профессии и вклад в развитие медицины.