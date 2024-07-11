Более 5 тысяч квадратных метров плитки заменят в двух скверах Химок

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ремонтные работы начались в скверах «Юбилейный» и «Юность» в Химках. Специалисты обновляют плитку на площадях и прогулочных тропах. Всего планируют заменить пять тысяч квадратных метров покрытия.

Пешеходные дорожки начали ремонтировать в конце мая. Рабочие убирают старое покрытие и укладывают свежую плитку.

«Прогулка в сквере „Юбилейный“ для меня — настоящий источник вдохновения и умиротворения. Сквер находится прямо рядом с домом, поэтому я прихожу сюда очень часто. Люблю гулять по дорожкам, увлекаясь запахами цветов», — отметила жительница Химок Анна Макарова.

Напомним, что благоустройство затронет и другие зеленые зоны округа. Так, в парке Толстого специалисты обновят пешеходные тропы и установят современную систему освещения. Работы ведутся и в Химкинском лесопарке. Здесь появятся новая лыжероллерная трасса и системы водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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