Более 5 тысяч квадратных метров дворов обновят в Ивантеевке

Председатель Совета депутатов округа Артем Садула вместе с заместителем Николаем Михайлиным 4 июня проинспектировал ход благоустройства дворовой территории. Проверка прошла на улицах Богданова, Щорса и Победы.

Готовность самого масштабного объекта из 24 дворов, которые ремонтируют в округе в этом году, составляет 37%.

Подрядчик приступил к работам 13 мая. За три недели обновили внутридворовые проезды и тротуары, обустроили дополнительные парковки, привели в порядок входные группы. Ведутся работы по озеленению и модернизации детской игровой площадки площадью 150 квадратных метров. Николай Михайлин отметил, что жители довольны переменами и с нетерпением ждут завершения.

Артем Садула подчеркнул, что благоустройство носит комплексный характер и затрагивает сразу несколько дворов, создавая более комфортную и безопасную среду для жителей всех возрастов. Завершение работ по контракту запланировано на вторую половину лета.