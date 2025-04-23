Более 5 тысяч ям устранят на дорогах Балашихи в 2025 году

Стартовали работы по ямочному ремонту дворовых территорий в Балашихе. В течение 2025 года специалисты планируют отремонтировать свыше 5 тысяч ям общей площадью около 30 тысяч квадратных метров, чтобы улучшить качество дорожного покрытия и повысить комфорт жителей.

Ремонтные работы выполняют две специализированные бригады подрядных организаций, которые уже приступили к устранению дефектов. Особое внимание уделяется тем повреждениям, о которых сообщают жители округа.

«Теплая зима и резкие перепады температуры способствовали образованию трещин: вода затекает в них, а при замерзании расширяется, вызывая появление новых ям. Мы готовы оперативно решить эти проблемы и сделать дворовые дороги максимально удобными для жителей Балашихи», — рассказал заместитель директора МБУ «Благоустройство — Балашиха» Павел Шишканов.

Технология ямочного ремонта включает удаление поврежденных участков с помощью специализированного оборудования, после чего образовавшиеся пустоты заполняются асфальтобетонной смесью. Такой подход позволяет качественно и быстро восстанавливать дорожное покрытие.

Все работы по ремонту дворовых дорог планируется завершить до середины июля 2025 года.