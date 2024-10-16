Более 5 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья на прошлой неделе

Дорожные службы Подмосковья отремонтировали более 5,3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на муниципальных и региональных дорогах на прошлой неделе. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Больше всего ям отремонтировали на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенского и Орехово-Зуевского городских округов.

Также ямы устранили в Балашихе Истре, Химках, и Ленинском округе.

Дорожные службы регулярно ремонтируют асфальтовое покрытие, а весь процесс с геометками и фотографиями фиксируется в системе контроля и планирования работ дорожной инфраструктуры.

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