Более 5 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья на прошлой неделе
Дорожные службы Подмосковья отремонтировали более 5,3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на муниципальных и региональных дорогах на прошлой неделе. Об этом рассказали в Минтрансе региона.
Больше всего ям отремонтировали на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенского и Орехово-Зуевского городских округов.
Также ямы устранили в Балашихе Истре, Химках, и Ленинском округе.
Дорожные службы регулярно ремонтируют асфальтовое покрытие, а весь процесс с геометками и фотографиями фиксируется в системе контроля и планирования работ дорожной инфраструктуры.
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